Şirketlere kişisel verileri koruma konusunda uyarı

Aruba, geleneksel güvenlik savunmalarının etkili bir GDPR stratejisi için yetersiz kalabileceğini açıkladı.

Hewlett Packard Enterprise şirketlerinden Aruba, hâlihazırdaki eksik güvenlik önlemlerine bel bağlayan şirketlerin genel veri koruma tüzüğüyle (GDPR) beraber gelecek düzenlemeleri konusunda bir rapor yayımladı. Rapora göre eksik güvenlik önlemine sahip şirketler GDPRile birlikte gelecek düzenlemeyle riskli durumda kalacaklar. Raporda, mevcut savunma sistemlerinin çoğunluğu tehditleri bulmak için model eşleştirme tekniklerinden yararlanırken, hassas bilgilere erişimde meşru kullanıcı kimlik bilgilerini kullanan yeni saldırıları tespit edilemiyor ve bu durum, güvenlik ihlallerinin GDPR’nin öngördüğü 72 saat içerisinde tespit edilmemesine ve bildirilmemesine yol açıyor. Bunun sonucunda şirketler, 20 milyon euro ya da yıllık cirolarının yüzde 4’ü oranında ceza ödeyebilirler.

Ancak rapor, mevcut sistemin değiştirilmesini değil, etkili bir GDPR stratejisi için bu ürünlerin yerinde kalmasını gerektiğini savunuyor. Aksine, tüm networkü baştan aşağıya analiz edip, bir saldırının işareti olabilecek en küçük değişiklikleri bulan makine öğrenimi, bu savunma sistemine eklenecek yeni bir gözetleme katmanıyla yeni saldırıları tespit edebilecek.