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Sirkini, doğup büyüdüğü mahallesine taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli sirki Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucusu Servet Yalçın, doğup, büyüdüğü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'ne sirk kurdu.

Cemil SEVAL/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli sirki Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucusu Servet Yalçın, doğup, büyüdüğü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'ne sirk kurdu. Sirkteki gösteriyi çevre mahallelerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi ücretsiz izledi.

Kırkağaç'a 5 kilometre uzaklıktaki 600 nüfuslu kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde doğan Servet Yalçın, burada büyüdü. Çocukluğundan sonra ailesiyle mahalleden ayrılan Yalçın'ın sirk ve gösteri sanatlarına olan tutkusu, onu Türkiye'nin ilk yerli ve milli sirki Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucusu yaptı. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurduğu sirkiyle gösteriler sunan Yalçın, doğup büyüdüğü yeri de unutmadı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen Yalçın, dünya turnesine ara verip, bu kez sirkini Yağmurlu Mahallesi'nde kurdu. Mahalle meydanında kurulan açık hava sirkine ilgi büyük oldu. Yaklaşık 500 kişi, sirk elemanlarının 2 saat süren akrobasi ve sihirbazlık gösterilerini merak ve heyecan ile izledi.

Yağmurlu'daki gösterinin ardından turnelerine kaldıkları yerden devam etmek için Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıkacaklarını belirten Servet Yalçın, doğup, büyüdüğü mahallesinde küçük yaşta oynadığı sokak oyunlarının, bırakılan kültürel mirasların sirk ve gösteri sanatlarını meslek olarak seçmesinde önemli rol aldığını söyledi.

'BUGÜN KENDİ MAHALLEMDEYİM'

Servet Yalçın, 20 yıldır Türkiye'nin her il ve ilçesini karış karış gezerek, gösteriler yaptığını; ancak doğup, büyüdüğü mahallede olmanın kendisine ayrı heyecan verdiğini belirterek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde sirk gösterilerini gerçekleştirdik. Milyonlarca çocuğun ilk kez sirk gösterisi izlemesine vesile olduk. Şimdi burada kendi mahallemdeyim. Yılın 365 günü icra ettiğimiz mesleğimizi bir gün mahallemizde yapmak istedim. Kendi insanımızın da bunları görmesini istedim. Cumhuriyet tarihinde ne yazık ki şöyle bir yanılsama yaşamışız. 1937 yıllarından beri özellikle İzmir Fuarı'nda yabancı sirk gösterisi yapanları görerek sirk kökeninin yabancı ülkelere ait olduğunu düşündük. Aslında sirk yüzde 100, bize ait bir kültürdür. Sirk, kelimesi Türklere aittir. Dünyanın neresinde sirk izlerseniz, izleyin, bunun Türk kültürünün değeri olduğunu bilin" diye konuştu.

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