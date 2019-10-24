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Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Rusya’da bir sirkte gösteri yapan ayı bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı.Rusya’ya bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nin Karelya şehrinde kurulan bir sirkte ayıyla yapılan gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı.

Rusya’da bir sirkte gösteri yapan ayı bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı.
Rusya’ya bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nin Karelya şehrinde kurulan bir sirkte ayıyla yapılan gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Petrozavodsk adlı sirkte birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi. Gösterilerde son olarak sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı. Ayı eline aldığı el arabasını sürdü. Ardından ayı ile gösteri yapan terbiyeci, ayının arkasından dolaşıp önüne geçti. Hayvan terbiyecisi ayıyı zincirinden çekerek yeni bir gösteriye başlatmak istedi. Zincirin çekilmesiyle birlikte canı acıyan ayı bir anda sirk görevlisine saldırdı. Ayı, terbiyecinin üstüne çıkıp, boynundan ve göğsünden ısırdı. Gösterileri izleyen çocuklar ve aileler saldırıyla birlikte büyük korku yaşadı. Çocuklar çığlıklar atarken sirk alanında bulunan bir görevli, ayıyı tekmeleyerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ayının bir süre sonra terbiyecinin üzerinden uzaklaştırıldığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Terbiyecinin tedavisi sürerken vücudunda ezilmeler ve ısırmaya bağlı yaralar oluştuğu açıklandı.
Olayın ardından sirkin geçici bir süre kapatıldığı öğrenildi.

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