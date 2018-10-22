HABER

Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Rusya'da bir sirkte kaydedilen görüntülerde, jimnastikçi kadın gösteri yaptığı sırada yere düştü. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde yer alan Novokuznetsk'te bir sirkte düzenlenen festivalde feci bir kaza meydana geldi. "Eski Çadır Kasası Altında" geleneksel festivalde gösteri yapan jimnastikçi, gösteri yaptığı sırada yere düştü. Hastaneye kaldırılan jimnastikçi de Omurga kırığı tesbit edildi. Ancak omurilik hasar görmediği için kollarını ve bacaklarını hareket ettirebileceği bildirildi. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

PARTNER'Abartılacak bir durum yok!''Abartılacak bir durum yok!'
Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntüÇift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü
Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kaza sirk

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!

Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!

Şişirdiği lastik yüzüne patladı

Şişirdiği lastik yüzüne patladı

Yılanları yuvasından çıkaran cesur çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi

Yılanları yuvasından çıkaran cesur çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi

Girişteki x-ray cihazına giren çocuk ilginç görüntülere neden oldu

Girişteki x-ray cihazına giren çocuk ilginç görüntülere neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.