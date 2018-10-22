Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde yer alan Novokuznetsk'te bir sirkte düzenlenen festivalde feci bir kaza meydana geldi. "Eski Çadır Kasası Altında" geleneksel festivalde gösteri yapan jimnastikçi, gösteri yaptığı sırada yere düştü. Hastaneye kaldırılan jimnastikçi de Omurga kırığı tesbit edildi. Ancak omurilik hasar görmediği için kollarını ve bacaklarını hareket ettirebileceği bildirildi. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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