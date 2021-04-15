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  4. Sırların çözüldüğü Sadakatsiz'de Derin ve Asya'yı kaçıran kişi ortaya çıktı

Sırların çözüldüğü Sadakatsiz'de Derin ve Asya'yı kaçıran kişi ortaya çıktı

15.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam 26. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Derin'i kaçıran kişilerin Asya'nın eski hastası Faruk ile eşi Nazan olduğu ortaya çıktı. Derin'i bir köy evinde zorla tutan Faruk, bölümün son sahnesinde de Asya'yı kaçırarak Derin'in olduğu eve getirdi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam merakla beklenen 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde günlerdir ortalıkta olmayan ve her yerde aranan Derin'in sırrı çözüldü.

NAZAN, ASYA'NIN İNTİKAMINI ALMAYA ÇALIŞTI

Sadakatsiz'in son bölümünde Asya'nın eski hastası olan ve ona "Ben senin koruma meleğinim" diyen Faruk'un Derin'i kaçırdığı ve bir köy evinde sakladığı ortaya çıktı. Derin'e gazetede çıkan haberi gösteren Nazan, onun damarına bastı. Gazetede kızı Zeynep'i Asya'nın kucağında gören Derin, çılgına döndü. Nazan, Asya'nın intikamını alabilmek için Derin'in canını bu şekilde yakmaya çalıştı.

FARUK, DERİN'DEN SONRA ASYA'YI DA KAÇIRDI

FARUK, DERİN'DEN SONRA ASYA'YI DA KAÇIRDI
Sadakatsiz'in son bölüm finalinde ise Faruk, Asya'yı da kaçırırdı. Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip etti. Ardından ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürdü. Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapıldı.
Öte yandan ne yapmaya çalıştığı henüz anlaşılmayan Faruk'un robot resmi ise Melih'in eline geçti. Melih ve polis ekipleri Faruk'u yakalamak için çalışma başlattı.

SELÇUK ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

SELÇUK ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI
Diziye damga vuran anlardan biri de Selçuk'un annesi Hicran'ın vefatı oldu. Henüz annesinin varlığına bile alışamamışken onu kaybeden Selçuk, teselliyi Nil ve Asya'da bulmaya çalıştı.
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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen Özge Özder

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