Sırma, 'Coming Undone' ile ABD'nin önemli radyosunda

İSTANBUL, (DHA) - ALTERNATİF elektropop sanatçısı Sırma'nın 'Coming Undone' isimli şarkısı, ABD'nin önemli radyo istasyonlarından 'Apple Music Beats 1'da yayınlanan 'Chart' programı ile global dinleyicilere ulaştırılacak.
'To Love', 'Belki Bir Gün', 'Coming Undone' isimli şarkılarıyla dikkat çeken alternatif elektropop sanatçısı Sırma, global dinleyicilere ulaşacak. Genç sanatçının şarkılarından 'Coming Undone', ABD'nin önemli radyo istasyonlarından 'Apple Music Beats 1'da yayınlanan 'Chart' programında yayınlanacak. Program, 17 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 09.00'da başlayacak, tekrarı ise aynı gün saat 18.00'de dinleyicilerle yayınlanacak.
Kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Sırma, "Beats 1, Amerika'da en önemli radyo istasyonları arasında sayılıyor. Dolayısıyla bu gelişmenin ne kadar prestijli bir olay olduğunun farkındayım. Açıkçası hiç ama hiç beklemiyordum. Aklıma bile gelmemişti" dedi.
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