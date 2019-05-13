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Sırma, yeni şarkısı “Put Your Faith In Me” ile dinleyicilerle buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Son sarkısı “Coming Undone” ile Apple Music’in global radyo istasyonu Beats 1’da yerini alan Sırma, sozu, muzigi ve duzenlemesi kendisine ait olan yeni calısması “Put Your Faith In Me” ile dinleyicileriyle tekrar bulustu.

Son sarkısı “Coming Undone” ile Apple Music’in global radyo istasyonu Beats 1’da yerini alan Sırma, sozu, muzigi ve duzenlemesi kendisine ait olan yeni calısması “Put Your Faith In Me” ile dinleyicileriyle tekrar bulustu. “Put Your Faith In Me”, enstrumental versiyonuyla birlikte tum dijital platformlardaki yerini aldı.
New York’ta yasayan genc muzisyen, solistliginin yanısıra, sarkı yazarı, aranjor ve produktor kimligiyle de dikkatleri uzerine cekiyor.
Sırma bugune kadar yayınladıgı "To Love", "To Love (Remixes)", "To Love (Live)", "Belki Bir Gun” ve “Coming Undone (Acoustic)” isimli calısmalarıyla bagımsız muzige yeni bir soluk kazandırdı.
Genc muzisyen, son olarak “Belki Bir Gun” isimli ilk Turkce sarkısının piyano ve gitar olmak uzere iki farklı akustik versiyonuyla sevenlerinin karsısına cıkmıştı. Sırma, “Coming Undone” şarkısı ile de Apple Music’in global radyo istasyonu Beats 1’deki yerini aldı.
Mixing ve mastering islemlerini de kendi ev stüdyosunda gerçekleştirdiği yeni eseri “Put Your Faith In Me” için düşüncelerini anlatan Sırma, "Bu şarkı için çok emek verdim ve her detayı üzerinde kendim çalıştım. Tek basıma, ev stüdyosu ortamında, teknik açıdan kısıtlı imkânlarımla çok içime sinen bir eser oluşturmanın keyfini yaşıyorum. Sadece söz, müzik, düzenleme ve prodüksiyon aşamasında değil, şarkının mixing ve mastering süreçlerinde de ben, mikrofonum ve bilgisayarım baş başa idik. Sonuçta başka bir stüdyoda son işlemden geçmeden, başka bir el değmeden ortaya çıkan bir eser olması açısından “Put Your Faith In Me” benim için bir ilk Bundan sonra da devamını getirmek icin sabırsızlanıyorum" dedi.
Sırma’nın “Put Your Faith In Me” şarkısı, enstrümental versiyonuyla birlikte, Spotify, Apple Music, Youtube gibi tum dijital platformlarda yerini aldı.

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