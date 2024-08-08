Şırnak'a 1 ay önce tayin olmuştu! Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

1 AY ÖNCE TAYİN OLMUŞ

Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır