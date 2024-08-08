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  4. Şırnak'a 1 ay önce tayin olmuştu! Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Şırnak'a 1 ay önce tayin olmuştu! Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

08.08.2024 18:29
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Şırnak'ta Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit oldu. Kalaz'ın 1 ay önce İznik'ten Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

Şırnak'a 1 ay önce tayin olmuştu! Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

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Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

1 AY ÖNCE TAYİN OLMUŞ

Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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şehit Şırnak
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