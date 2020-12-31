Şırnak anneleri çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten aileler HDP’den hesap sormaya devam ediyor. Şırnak anneleri, HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 17’inci haftasına girdi. HDP önünde eylem düzenleyen annelere tepki gösteren bir kadın gözaltına alındı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Şırnak il binası önünde eylem düzenleyen ailelerin nöbeti 17’nci haftasına girdi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP’ ve ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganları attı. HDP binası önüne varan Şırnak annelerine HDP’li bir kadın tepki gösterdi. Polislerin araya girmesiyle HDP’li kadın uzaklaştırılarak, gözaltına alındı.

"Küçücük çocuğu nasıl dağa götürüp silah altına alıyorlar"

Oğlu 14 yaşında dağa kaçırılan Emine Üstek, yeni yılın herkese huzur ve barış getirmesini diledi. Üstek "Ben oğlum için geldim. Nasıl küçücük çocuğu dağa götürüp silah altına alıyorlar. Ben oğlumu özledim. Önce kendi çocuklarını götürsünler. Sonra başkasının çocuğunu satsınlar. Ne hakları vardı. Allah huzur versin" dedi.

Şehit yakını Pakise Aydemir ise "Benim 7 şehidim var. Ben şehit kardeşiyim. Amcam ve amcamın oğullarını şehit ettiler. Biz 17 haftadır HDP’yi protesto ediyoruz. Lanetliyoruz. Şırnaklı kadınlar olarak her hafta perşembe günleri buradayız. İnşallah onlar hiçbir zaman amaçların varamazlar" diye konuştu.

Doğan Aslan’ın annesi Hamdiye Aslan da "Benim oğlum küçüktü, hiçbir anne ağlamasın. Benim oğlum HDP’nin eliyle dağa götürüldü. Allah onların yanına bırakmasın, Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocukların günahları, veballeri onların boynunadır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından grup sessizce dağıldı.

