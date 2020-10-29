HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak anneleri HDP binasını ’Kahrolsun PKK’ sloganları ile inletti

Şırnak anneleri HDP binasını ’Kahrolsun PKK’ sloganları ile inletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8’inci haftada da bir araya geldi.

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8’inci haftada da bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını, ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. Aileler "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

"Çocuktu bir şey bilmiyordu, aklını çeldiler"
Şırnak’ın İdil ilçesinden gelen anne Sakine Kartal, 2014’te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için eyleme katıldığını ve oğlunu HDP’den istediğini söyledi. Kartal, "Çocuklarımızı niye bize düşman ettiler. Çocuklarımızla ticaret yapıyorlar. Çocuklarımızı satıyorlar dolar ve euroyla, ne hakları ver bizde. Allah onlarında evini yıksın. Onlar bizim yüreğimizi yaktılar, Allah onlarında yüreğini yaksın. Hakları biz de yoktu, biz kimsenin düşmanlığını yapmadık. 7 yıldır benim çocuğumu götürmüşler, ellerine mayın, Kaleşnikof vererek, savaşa sürüyorlar. Çocuktu, bir şey bilmiyordu, aklını çeldiler, ilaç verdiler, para aldılar, işkence ettiler. Biz onların karşısındayız çocuğumuzu götürenler. Biz hiç kimsenin karşısında değiliz. Biz sadece oğlumuzu kaçırıp satanlara karşıyız. Çocuğumuzu bize düşman ettiler, devletimize düşman ettiler. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Veysi evine gel, devletin sana dokunmayacak. Devletine bağlan, gavurların devleti bizim için bir şey yapamaz" dedi.
2015’te pikniğe gittiğinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Metin Üstek için gelen Emine Üstek, HDP’den oğlunu istedi. Üstek, "Oğlumu HDP aldı, nereye götürdüyse geri getirisin. Biz huzur istiyoruz, biz huzursuzluk istemiyoruz. Bizde huzur kalmadı, biz kahırdan ölüyoruz. Bilemiyoruz artık gecemiz ve gündüzümüzü. Benim ayaklarımda takat oldukça her hafta buraya gelip oğlumu isteyeceğim" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
Borsa İstanbul'da gong şişecam için çaldıBorsa İstanbul'da gong şişecam için çaldı
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili’nden kartpostallık görüntüler
Manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evi yaktı
Korku dolu anlar! Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İki ilde birçok hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kim oldukları GBT'de ortaya çıktı! 3 kadın yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.