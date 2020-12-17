Şırnak anneleri HDP’den çocuklarını istiyor

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 15’inci haftada da bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına gelen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP’ ve ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganları attı.

Teröristlerce dağa kaçırılan Doğan Aslan’ın annesi Hamdiye Aslan, fakir oldukları için çocuğunu kendilerinden aldıklarını söyledi. Aslan, "Biz fakirdik bir günahımız yoktu çocuğumu bedenimden koparıp aldılar belki zengin olsam almayacaklardı. Onlar zenginlerden yana fakirlerin düşmanı. Zengin değildim fakir bir aileydim, güçsüzüm diye çocuğumu aldılar. Ben çocuğumu yokluk ve fakirlik içinde büyüttüm belli bir seviyeye getirdim onu da benden aldılar. Dağda oğlumu kullanıyorlar. Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocukların günahları veballeri onların boynunadır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. HDP’nin milletvekilleri demokrasiden, eşitlikten, insan haklarından bahsediyor, ona sorayım 14 yaşındaki oğlumu dağa kaçırarak mı oluyor bunlar, bu mu eşitlik bu mu insan hakları. Niye 14 yaşındaki bu çocukların haklarından bahsetmiyor? Hak hukuk söylemleri yalandır. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim" dedi.

Şehit kardeşi Güler Kuşan ise şehit aileleri olarak evlatları dağa kaçırılan annelere destek olmak için geldiklerini belirterek, "15 haftadır annelerimizle birlikte buradayız ve ne olursa olsun buraya gelmeye devam edeceğiz. Annelerin evlatları gelene kadar buradayız" diye konuştu.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Emine Üstek, "Ben her hafta buraya oğlum için geliyorum. Ben sağ olduğum müddetçe buraya gelmeye devam edeceğim. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlum nerdeyse bana getirsinler. Devletimiz çok iyidir" dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

