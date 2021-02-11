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Şırnak annelerinden HDP’ye tepki: "Zenginler fakirleri sattı"

11.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 23’üncü haftasına girdi.Şırnak anneleri ile şehit yakınları ve gaziler, HDP Şırnak il binasına yürüyerek eylem düzenledi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 23’üncü haftasına girdi.
Şırnak anneleri ile şehit yakınları ve gaziler, HDP Şırnak il binasına yürüyerek eylem düzenledi. PKK’lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit yakınları ve gaziler, yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP’ ve ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’, ’Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve HDP’nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Üstek, "Ayaklarımda güç kuvvet olduğu müddetçe HDP binasının önünden gitmeyeceğim. HDP oğlumu geri getirsin. İnsanoğluna üzülmez mi ben de oğlumu özlüyorum. Niye zenginlerin çocuğunu almıyorlar da fakir fukaranın çocuklarını kaçırıyorlar dağa. Artık gözyaşlarımız akmasın. Çocuklarımız HDP geri getirsin" dedi.
Eyleme katılan Hamdiye Arslan ise "Biz çocuklarımız için HDP önüne geliyoruz. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Çünkü onlar kendi elleriyle götürdüler. Kendi elleriyle geri de getirsinler. Biz böyle sokakta olacağız çocuklarımızı geri alana kadar. Ben çocuğumu istiyorum. Oğlumu önce Allah’tan sonra hak hukuk diyen devletlerden istiyorum. Benim oğlumu satanlardan Allah hakkımı alsın. Onlar çocuklarını Avrupa’ya gönderiyorlar. Bizim çocukları ise dağa gönderiyorlar. Tek suçumuz fakir olmamızdır. Onlar çocuklarını okutup memur yapıyorlar. Zenginler fakirleri sattı. Biz kanın durmasını istiyoruz. Dünyada kimse ölmesin" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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