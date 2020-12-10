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Şırnak annelerinin çığlığını HDP’nin engellemesi de susturamadı

10.12.2020 13:26 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 14’üncü haftada da bir araya geldi.

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 14’üncü haftada da bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı.
Şırnak’ta çocukları ve eşleri teröristler tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP önünde başlattığı eylem 14’üncü haftasına girdi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar da eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına gelen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganları attı.
Eylemde konuşan Doğan Aslan’ın annesi Hamdiye Aslan, 14 yaşındaki çocukların hayatlarının baharında kendilerinden koparıldığını söyledi. Aslan, "Çocuklarımızı kaçırdılar, onların buna ne hakkı var. Her alanda HDP insan haklarından bahsediyor bu mu onların insan hakları savunması çocuklarımızı küçük yaşta dağa götürerek nasıl hak olabiliyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Alana kadar da eylemimiz her hafta sürecek. Oğlumdan sonra ne uyku uyuyabiliyorum ne düzgün yemek boğazımızdan geçiyor. Artık yeter çocuklarımızı bize versinler anaların gözyaşları dinsin. Anaların gözleri çocuklarının yolunu gözlemesin artık. Çocukların dağa götürülmesi hepsi HDP’nin elinden oluyor. Yol göstericileri onlardır kendi çocukları yurt dışında okurken bizimkileri kendilerine kurban ediyorlar. Bizim ne suçumuz var suçumuz fakir olmaktır. Bizim gibi fakir olanların çocukları dağa götürülüyor zenginlerin çocukları yurt dışında okutuluyor. Kürt Türk kardeştir hepimiz aynı bayrak altında yaşıyoruz HDP bu kirli siyasetten vazgeçsin garibanların çocuklarını artık dağa götürmeyi bıraksın" dedi.

"Ben oğlumu HDP’den istiyorum"
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Emine Üstek, "Ben her hafta buraya oğlum için geliyorum. Ben sağ olduğum müddetçe buraya gelmeye devam edeceğim. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlum nerdeyse bana getirsinler. Devletimiz çok iyidir. Oğlumu getirecek olandan Allah razı olsun. Ayaklarıma karasular indi, öldük. Allah onlardan razı olmasın çocuklarımızı dağa götürenlerden. Milletin çocuklarını dağa götürüyor, Allah onların yardımcısı olmasın" diye konuştu.
HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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