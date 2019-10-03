Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Ulaşım ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalarımız var. Bunun devamıyla hem biyolojik ve endemik çeşitliliğin ortaya çıkması hem de tarihi dokunun ön plana çıkmasıyla ilgili çalışmalar da boyut kazanacaktır. Şırnak artık terörle değil tarihi ve doğal güzellikleriyle anılacak." dedi.

Vali Pehlivan, kentte bir otelde düzenlenen "Kültür ve Turizm Değerleri Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zengin bir coğrafyada bulunduklarını söyledi.

Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda karaya oturduğu belirtilen bölgede olduklarını dile getiren Pehlivan, bölgenin, Nuh'un gemisinin prototipinin yapılmasıyla, ulaşım ve konaklamaların olacağı bir duruma ulaşacağını belirtti.

Şehir ve bölgenin her geçen gün daha huzurlu, güvenli hale geldiğine işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Yakın bir gelecekte hem Şırnaklı hemşerilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz rahatlıkla oralara gidecek. Ulaşım ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalarımız var. Bunun devamıyla hem biyolojik ve endemik çeşitliliğin ortaya çıkması hem de tarihi dokunun ön plana çıkmasıyla ilgili çalışmalar da boyut kazanacaktır. Şırnak artık terörle değil tarihi ve doğal güzellikleriyle anılacak."