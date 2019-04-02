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Şırnak Belediye Başkanı Yarka mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.Şırnak Adliyesi’ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Adil Ekrem Yılmaz’dan mazbatasını alan Yarka, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka mazbatasını aldı

AK Parti’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.
Şırnak Adliyesi’ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Adil Ekrem Yılmaz’dan mazbatasını alan Yarka, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarka, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Şırnak Belediyesi’ne geçti. Şırnak Belediyesi’ne geçen Yarka ve beraberindekiler, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ile görüştü. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir telim törenine, Yarka’nın yanı 28 aydır kayyum olarak görev yapan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, belediye birim amirleri ve parti üyeleri katıldı.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bedirhanoğlu, Kasım 2016 tarihinde Şırnak’ta yüzde 65-70’inin yıkıldığı kentte, altyapısı ve üstyapısı tamamen yok olmuş kentte, kendilerine çok tarihi bir sorumluluk verildiğini söyledi. Bedirhanoğlu, "Tabiri caizse komadaki bir hastayı bana teslim ettiler. Bu hastayı ayağa kaldıracaksın, sağ olsun Cumhurbaşkanımız hükümetimiz arkamızda olmak suretiyle bu hastayı yoğun bakımdan çıkardık. Ayağa kaldırdık, yürütüyoruz. İnşallah Belediye Başkanımız Mehmet Yarka’da koşturacak ki bütün Türkiye bütün dünya bunu izleyecek. Mehmet Yarka çok şanslı, çünkü ben 5 Kasım 2016 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini aldığımda oturabileceğim bir koltuk bile yoktu. Belediye hizmet binası yıkılmış, şehir enkazlar altındaydı. Nerede bu görevi yapacağız dediğimizde, valilikteki makamda yaklaşık 6 ay boyunca bu görevi yürüttük. Şırnak halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni bir evladınız gibi bağrınıza bastınız. Yapılması gereken bütün işleri yaptık. Pazar günü yapılan seçimde hepimizin göğsü kabardı. Sadece Türkiye değil bütün dünya şu anda Şırnak’tan verilen mesajı anlamaya çalışıyor. Burada teröre burada ideolojik siyasete hayır dediniz. Burada dediniz ki Şırnak’a sadece hizmet gelecek. Hizmet siyaseti ön planda olacak ve Şırnak hak ettiği yere çok kısa sürede ulaşacak. Ben Mehmet Yarka’ya görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"Kapımız bütün Şırnaklılara açıktır"
Bedirhanoğlu’nun kenti en kötü döneminde alıp çok güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Yarka ise, "Çok güzel hizmetlerde bulundu, onun yaptıkları her zaman kalbimizde gönlümüzdedir. Bir hemşerimiz gibi onu hep sevip sayacağız bizden biri oldu artık. Bu bayrağı ondan devralmak benim için ayrı bir onurdur. Gönlünü Şırnak’a veren bir kişilik oldu. Kendisi Şırnak’ı komadan çıkardı bizde artık onu koşturacağız inşallah. 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan 61.88’lik oy oranını hepimizin iyi okuması lazım. Dünden beri yüzlerce tebrik telefonu aldık. Cumhurbaşkanımız kabinesi ve Bakanlarımız da aradılar. Dünkü miting bu kentin ne kadar birlik beraberliğe aç olduğunu gösterdi. Bizim şöyle bir çalışmamız olacak. Bu oy oranı kentte layıkıyla hizmet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bizde mevcut çalışanlarımızla devam edeceğiz, çalışmayanla helalleşeceğiz. Bu sevda ile bu çalışma azmiyle çalışmasak biz bu oyun karşılığını veremeyiz. Seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim kimseye karşı bir kinim yoktur kapımız bütün Şırnaklılara açıktır. HDP’ye gönül veren kardeşlerime de, CHP’ye, MHP’ye ve bütün partilerin evidir. Bütün Şırnaklı hemşerilerime en iyi hizmeti vermeye çalışacağım ve bir daha söylüyorum bu Şırnaklılara ihanet etmeyeceğim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Turan Bedirhanoğlu, yeni seçilen Mehmet Yarka’ya belediye mührünü teslim etti.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka mazbatasını aldı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka mazbatasını aldı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka mazbatasını aldı

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