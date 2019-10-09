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"Şırnak belediyecilikte altın çağını yaşayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu büyük zarar gören Şırnak'ta yüzde 61,72 oy oranıyla AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, kentin belediyecilik anlamında ihyasına yönelik hummalı çalışma yürütüyor - Belediye Başkanı Mehmet Yarka: - "Seçim vaatlerimizden biri olan Cudi'ye teleferik sözü için Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Cudi'ye yol açılacak. O bölgede güvenliği tesis ettikten sonra da teleferik projesini hızlandıracağız. Şırnak belediyecilikte altın çağını yaşayacak"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Seçim vaatlerimizden biri olan Cudi'ye teleferik sözü için Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Cudi'ye yol açılacak. O bölgede güvenliği tesis ettikten sonra da teleferik projesini hızlandıracağız. Şırnak belediyecilikte altın çağını yaşayacak." dedi.

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu büyük zarar gören Şırnak'ta yüzde 61,72 oy oranıyla AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Yarka, kentin belediyecilik anlamında ihyasına yönelik hummalı çalışma yürütüyor.

Yarka, AA muhabirine, kentin imar sorunun giderilmesi için çalışma yürüttüklerini, önceliklerinden birinin de yapılan konutların çevre düzenlemesi ve altyapı eksiklerini tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar terör mağdurları için yapılan konutların tamamının teslimiyle kentin fotoğrafını daha net görmenin mümkün hale geleceğini ifade eden Yarka, kentte yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

Yarka, kentte kendilerinden önce görevlendirme yapılan dönemde hayata geçirilen çalışmaları da tamamlamaya çalıştıklarını, bu çerçevede önceliği altyapı hizmetlerine verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda kentin neredeyse üçte ikisinde altyapı hizmetlerine yönelik kazı çalışması yapıldığını dile getiren Yarka, ardından üstyapıya yönelik çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığından 3 milyon lira destek aldıklarını ifade eden Yarka, yol, park ve bahçe, otogar ve belediye binası gibi birçok alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

- Teleferik projesi

Seçim vaatlerine değinen Yarka, "Seçim vaatlerimizden biri olan Cudi'ye teleferik sözü için Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Cudi'ye yol açılacak. O bölgede güvenliği tesis ettikten sonra da teleferik projesini hızlandıracağız. Şırnak belediyecilikte altın çağını yaşayacak." diye konuştu.

Yarka, halkın talepleri doğrultusunda eksik olan ne varsa Şırnak'a kazandıracaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim Pazar günü Şırnak'ı ziyaret ederek, seçim sonuçlarından dolayı vatandaşlara teşekkür konuşması yapacağını belirten Yarka, şunları kaydetti:

"Şırnak'ın şehirleşme konusunda çok iyi bir yere geleceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Artık kente girdiğinizde pırıl pırıl bir Şırnak ile karşılaşacaksınız. Kentin içme suyu hattına ek çalışmalar yapıyoruz. Fizibilite raporları tamamlandığında artık işi icraata dökeceğiz ve halkın beklediği projeler ortaya çıkacak. Belediye hizmet binamız bitmek üzere. İlk gün ne söz verdiysem, o sözümün arkasındayım. Bana oy veren ve başkasından benim için oy isteyen vatandaşın başını öne eğdirmeyeceğim. Hep dik dursunlar, çünkü yanlış bir iş yapmayacağım."

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Hizmet Mehmet Yarka şırnak

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