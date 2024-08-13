Şırnak için peş peşe kararlar: 14 bölge 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi; gösteri yürüyüş ve açık hava toplantıları yasaklandı

Şırnak'ta peş peşe alınan kararları valilik duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 14 bölgede 15 gün süreyle 15-29 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu.

İŞTE ŞIRNAK'TA GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

Valilik açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler, merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı, merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kel Mehmetler, Dönmezler, Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgeleri, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Ağustos (Dahil) 2024 - 29 Ağustos (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

GÖSTERİ, YÜRÜYÜŞ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARI 3 GÜN YASAKLANDI

Öte yandan yine valilikten yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 14-16 Ağustos’ta yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler, il merkezi ve ilçeler olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 3 gün boyunca yasaklanmıştır."

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır