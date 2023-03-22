ŞIRNAK İMSAKİYE 2023: Şırnak sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Şırnak sahur ve iftar saatleri

Ramazan orucu için heyencanlı bekleyiş son buldu. Oruç tutma ibadetini yerine getirecek olan tüm müslümanlar bu gece ilk sahur için kalkacaklar. Diyanet tarafından açıklanan 2023 ramazan imsakiyesine göre il il iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki, Şırnak'ta sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Şırnak sahur ve iftar saatleri nedir? İşte tüm detaylar...

ŞIRNAK İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Şırnak'ta ilk sahur saat 04:42'de yapılacak.

24 Mart Şırnak sahur saati 04:41

25 Mart Şırnak sahur saati 04:39

26 Mart Şırnak sahur saati 04:38

ŞIRNAK İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Şırnak'ta ilk iftar saati 18:31 olarak açıklandı.

24 Mart Şırnak iftar saati 18:32

25 Mart Şırnak iftar saati 18:33

26 Mart Şırnak iftar saati 18:34

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İMSAK NEDİR?

İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

İmsakın, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

