HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl sonra yağan kar sevinci!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl sonra yağan kar sevinci!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesi merkezine 6 yıl aradan sonra yağan kar, çocukları mutlu etti.

Geceden beri aralıklı olarak yağan kar dolayısıyla Cizre'nin Katran mevkisinde kapanan E-90 kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

6 yıl sonra yağan kar sevinci!

Cizre ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra düşen kar ise çocukları sevindirdi.
Aileleriyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan parklara çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Zeki Dakak, ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdığını belirterek, "6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Çocuklarımız çok sevindi." dedi.
Agit Gerem ise bazı çocukların ilk kez kar gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız parklarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi." ifadesini kullandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak cizre kar

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç gözaltında

Belediye başkan yardımcısı gözaltında

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan Marmara için korkutan deprem sözleri

'Fay her an kırılmayı bekliyor' dedi ve uyardı! Marmara için korkutan sözler

İzmir'de jiletle doktorun boynunu kesmişti! 'Pes' dedirten savunma

jiletle doktorun boynunu kesmişti! 'Pes' dedirten savunma

Son dakika: Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

Yeşim Meltem Şişli istifa etti

Sevgilisinden şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu! Ve söz Kadir'in kurtardığı kadında

'Giresun'da yarın (11 Şubat 2020) okullar tatil mi?' Giresun Valiliği'nden açıklama

Giresun'da eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.