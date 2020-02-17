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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan Nezir Kılıç isimli personel, kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayarak intihar etti. Valilik, şahsın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

Cizre'de Nezir Kılıç isimli bir vatandaş, kaymakamlık binasının 5'inci katından atlayarak intihar etti. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirtildi.

VALİLİKTEN İNTİHAR AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, yüzde 76 zihinsel ve işitme engelli olduğu belirlenen Kılıç'ın (46) geldiği kaymakamlık binasının 4. katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğunun fark edilmesi üzerine Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere oradaki personelin ikna etmek için çaba gösterdiği belirtildi.

Buna rağmen Kılıç'ın kendisini aşağı bıraktığı, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, "Nezir Kılıç'ın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'a Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır." denildi.

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şırnak cizre intihar Nezir Kılıç

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