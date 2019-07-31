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Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor.

Teröre büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan 'Cehennem Deresi' bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı.

'İsmi cehennem deresi ama cennet gibi'

Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölge, serin havası, yaz ve kış aylarında kartpostalı andıran manzarası ile cezbediyor.
Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık, rafting ve trekking gibi sportif aktivitelere elverişli doğasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

ADI CEHENNEM DERESİ AMA...

ADI CEHENNEM DERESİ AMA...
Güçlükonak'ın Damlabaşı köyünde yaşayan Abdullah Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.
"Tüm turistleri buraya davet ediyoruz. Gelsinler Cehennem Deresi'nin ne kadar güzel olduğunu görsünler. Buranın adı Cehennem Deresi ama cennet gibidir." diyen Erdoğan, bölgenin manzarası, suyu ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, "Bölgede hayvanlar otlatılıyor, derede balık tutuluyor, birçok doğal mağara bulunuyor. Tepeden bakıldığında da çok güzel bir manzara, ağaçlar var, suyu çok güzel. Eğer bu bölgeye yol yapılırsa her yerden insanlar burayı görmeye gelir." dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Yağmursuyu köyü sakinlerinden Mecid Özdemir de Cehennem Deresi'nin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, spor aktiviteleri için de uygun olduğunu belirtti.
Özdemir, "Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.
İdil'in Belen köyünde yaşayan Ahmet Çelik ise Cehennem Deresi'nin manzarası ve doğasıyla muhteşem bir görünüme sahip olduğunu aktardı.

'JEOPARK OLMA POTANSİYELİ VAR'

'JEOPARK OLMA POTANSİYELİ VAR'
Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Sedat Çelik de Şırnak'ın kültür ve inanç turizmi açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ancak şu ana kadar bu doğal güzellikleri ortaya koyabilme adına ciddi bir çalışma yapılamadığını söyledi.
Çelik, Cehennem Deresi'nin de Şırnak'ın bu doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Cehennem Deresi, Dicle Nehri ile sınırı bulunan nadide yerlerden biri. Hasankeyf'i aratmayacak güzelliğe sahip. Önemli bir coğrafya. Cehennem Deresi ismi, geçmişte oraya ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine kullanılmış bir tabir. Halbuki cennet gibi bir yer. Gerek bitki örtüsü gerekse doğal oluşumlar, mağaralar ve buz gibi akan suyuyla önemli bir doğal güzelliğe sahip. Cehennem Deresi'nin hemen arkasında Finik Ören Yeri ve Kalesi de bulunuyor."

'ŞIRNAK'IN EN ÖNEMLİ TANITIM YERLERİNDEN BİRİ OLABİLİR'

'ŞIRNAK'IN EN ÖNEMLİ TANITIM YERLERİNDEN BİRİ OLABİLİR'
Cehennem Deresi bölgesinin önemli bir çekim merkezi haline gelecek potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Yapılan araştırmalar, yeryüzü şekilleri ve var olan potansiyel itibarıyla önemli bir jeopark olma potansiyeline sahip. Bu noktada hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına önemli işler düşmekte. En azından yapılacak projelerle bu bölgenin tanıtılması ve turistlerin bu bölgeye gelmesi sağlanmış olacak. Şırnak'ın en önemli tanıtım yerlerinden biri olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. (AA)
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şırnak cehennem deresi

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