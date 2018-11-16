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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın (22) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Uludere'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın acı haberi, öğleden sonra Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı döktü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGULANDIRAN NOT

1'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

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şırnak Uludere şehit

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