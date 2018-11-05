HABER

Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 10 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

ŞIRNAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 asker gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 asker gözaltına alındı.
FETÖ mensuplarına yönelik Şırnak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü/büfe sabit telefon hatlarından ardışık olarak aranan askeri personele yönelik Şırnak il merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; 5 Kasım 2018 günü İstanbul, Kocaeli, Aydın, İzmir, Bursa, Antalya ve Burdur illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, 10 askeri personele gözaltı kararı verilmiştir. Bu kapsamda 1 ihraç olan yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alınmıştır."

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandıOyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı
Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı (1)Çan'da termik santralde patlama: 1 ölü, 1 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.