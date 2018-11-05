Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 10 askere gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 asker gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarına yönelik Şırnak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü/büfe sabit telefon hatlarından ardışık olarak aranan askeri personele yönelik Şırnak il merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; 5 Kasım 2018 günü İstanbul, Kocaeli, Aydın, İzmir, Bursa, Antalya ve Burdur illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, 10 askeri personele gözaltı kararı verilmiştir. Bu kapsamda 1 ihraç olan yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alınmıştır."



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