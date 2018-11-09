Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Şırnak merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 4'ü tutuklandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 10 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş ile ihraç edilmiş yüzbaşı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum