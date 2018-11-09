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Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 4'ü tutuklandı

Şırnak merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 4'ü tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 10 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş ile ihraç edilmiş yüzbaşı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon şırnak

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