Şırnak normalleşmeye en yakın illerde arasında yer alıyor! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Sağlık Bakanlığı’nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Şırnak, 8- 14 Şubat’ta her 100 bin kişide 7,82 kişiyle vaka sayısı en düşük şehir oldu. Kent, 15- 21 Şubat'ta açıklanan tabloda ise 3,91 ile Hakkari'den sonra vaka sayısı en düşük il oldu. Vatandaşın salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının gayretleri, kentte vaka sayısının düşmesini sağladı. Vaka sayısındaki gerilemenin devam etmesi ve 4 puanlık düşüş ise kenti normalleşmeye en yakın iller arasında gösteriyor. Vaka sayısındaki istikrarlı düşüşle halk ve esnaf da 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme takviminde yer alma beklentisine girdi. Şırnaklı taksi şoförleri ile lokantacı, pastaneci, kafe ve halı saha işletmecileri, 1 Mart itibarıyla normalleşmenin başlamasını talep etti. 'BİR AN ÖNCE KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ' Kentte taksicilik yapan İbrahim Koldaş, hafta sonu kısıtlamalarının gevşetilmesi gerektiğini belirterek, "Pandemide kısıtlamalardan dolayı çalışamıyoruz. Şırnak halkı pandemi sürecinde kurallara uydu ve Türkiye genelinde Şırnak ve Hakkari ilk sıralarda. Vaka sayılarının düşmesinden dolayı normalleşme olmasını talep ediyoruz. Şırnak halkı, şu anda normalleşmeye hazır. Bir an önce kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Bektaş da pandemiyle beraber zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Dört gözle 1 Mart'ı bekliyoruz. Temizliğimizi güzel bir şekilde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir an önce martın gelmesini ve normalleşmeye dönülmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiler. Türkiye genelinde 81 il arasında birinci sıradayız. Şırnak ve Hakkari'de vakalar çok düşmüş. Allah'ın izniyle daha da düşecek. Hep beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz sürece vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hamit Şevişoğlu da “Şimdi virüsün var olduğuna inanıyoruz. Halk olarak epey bilgilenmemiz lazım. Yasaklara uymamız lazım. Kısıtlamalara uymamız lazım. Kışın özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda oturmamamız lazım. Birbirimizi korumamız lazım çünkü bu virüs tüm dünyaya yayılmış. Açık havada birbirimize fazla yaklaşmayacağız. Ben bir vatandaş olarak vatandaşların kesinlikle kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Bu koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan öldü, hastalandılar. Hastaneler doldu, taştı. Annemi kaybettik. Ağabeyim 50 gün içinde ancak bu hastalıktan kurtuldu. Bence biraz daha kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Biz Şırnaklılar olarak gurur duyuyoruz kendimizle. Kurallara çok güzel uyduk. Dikkatli olduk" dedi.