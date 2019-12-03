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Şırnak protokolü, engelliler için kamera karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan ile diğer protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kamera karşısına geçip, işaret diliyle farkındalık mesajı verdi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan ile diğer protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kamera karşısına geçip, işaret diliyle farkındalık mesajı verdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar kamera karşına geçti.
İşaret diliyle farkındalık oluşturmak için makamında kamera karşısına geçen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelsiz bir dünya için sende bir adım at. İşaret dilini öğren. Engel siz olmayın. Aramızda engel yok. Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi? Engelleri birlikte el ele kaldıralım. Sen de bir adım at. Engelsiz bir dünya için biz de varız. Engelsiz bir dünya için siz de varmışınız?" dedi.

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