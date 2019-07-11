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Şırnak Sağlık Müdürü'nden 'kısa QT sendromu' hastalarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, dünyada daha önce 5 ailede belirlenen ve erken yaşta ölümlere neden olan kalp ritim bozukluğu 'kısa QT sendromu'nun (KQTS) tespit edildiği Dalaman ailesini ziyaret etti.

Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, dünyada daha önce 5 ailede belirlenen ve erken yaşta ölümlere neden olan kalp ritim bozukluğu 'kısa QT sendromu'nun (KQTS) tespit edildiği Dalaman ailesini ziyaret etti. Silopi'de yaşayan aile bireyleri, 60 yakınlarından 18'ini kaybettiklerini, ölümlerin artmaması için yardım beklediklerini söyledi. Dünyada ilk kez 2000 yılında, İspanya'nın Barcelona kentinde, 17 ve 39 yaşlarında 2 hastada teşhis edilen ve 'kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, bugün dünya genelinde 6 ailenin 150 bireyinde bulunuyor. Bu ailelerden birinin de Silopili Dalaman ailesi olduğu belirlendi. Ailenin 60 ferdinde 'kısa QT sendromu' tespit edildi. Şu ana kadar hastalık nedeniyle 18 yakınını kaybeden Dalaman ailesi, başka ölümlerin olmaması ve sağlıklarına kavuşmaları için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu. 'TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ' Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi'de oturan Dalaman ailesini ziyaret etti. Aile bireylerinin sağlığına kavuşması için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini belirten Başıbüyük, "Sağlık Bakanlığı ile Şırnak Valiliği'nin talimatıyla buraya geldik. Biz ailenin hem maddi anlamda hem de sağlık açısından daha iyi tedavi alabilmesi için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Aile için devletin her türlü imkanlarını seferber edeceğiz. Amacımız daha önce bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden gençlerin tekrardan bu aileye aynı sıkıntıları ve acıları yaşatmaması ve gençlerin genç yaşta hayatlarını kaybetmemesi için alabilecekleri en iyi tedaviyi alabilmeleri için tüm gayretleri göstereceğiz" diye konuştu. 'TESTLERİN MALİYETİNİ AİLEYE YIKMAYACAĞIZ' Genetik testlerinin çok pahalı olduğunu anlatan İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, maliyetin karşılanması için gerekli çalışmanın yapılacağını aktararak, "Ailenin tüm fertlerinde bu hastalık var mı ya da yok mu, diye bunu anlamak için uyguladığımız bazı testler var. Bunların da maliyeti yüksek ve bakanlık bu konuda çok ciddi hassasiyet gösteriyor. Bu testlerin bakanlıkça karşılanması için biz sağlık müdürlüğü olarak elimizden geleni yapacağız. Bu ailenin testlerinin maliyetini asla ama asla aileye yıkmayacağız ve gerekli olan tüm tedbirleri alacağız" dedi. 'HER GÜN ÖLECEĞİZ STRESİYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ' İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün ziyaretinden memnun olduklarını belirten Hacı Dalaman ise "Devletimizden isteğimiz ve ricamız, çocuklarımızın genç yaşta ölmemesi için ailemize sahip çıkmaları ve bu hastalığın ortaya çıkarılması için gerekli yardımların yapılmasıdır. Genç yaşta çocuklarımızın ölmesini artık görmek istemiyor ve bu acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. 'Her gün öleceğiz' stresi ile yaşamak çok zor ve artık bu stresle yaşamak istemiyoruz. 60 kişiden oluşan kabalık aileyiz. 1 yaşındaki çocuktan 65 yaşındaki anneme kadar tüm aile bireylerinde böyle bir hastalığımız var. Bu hastalık nedeniyle birçok aile bireyimizi genç yaşta kaybettik; ancak bundan sonra bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bunun için de devletimizden ve devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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