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ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Şırnak seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman belli olacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları mynet.com'da olacak!

13.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak seçim sonuçları merak ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi seçmek için sandık başına gidecek. Yarın oy kullanacak olan seçmenler Şırnak'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Beytüşşebap seçim sonuçları, Cizre seçim sonuçları, Güçlükonak seçim sonuçlarını da araştırıyor. Peki, Şırnak seçim sonuçları ve oy oranları saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıtılar...

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Şırnak seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman belli olacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları mynet.com'da olacak!

Şırnak seçim sonuçları aramaları hız kazandı. 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy kullanacak olan vatandaşlar saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Şırnak seçim sonuçlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Şırnak seçim sonuçlarına dair detaylar...

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Şırnak'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Beytüşşebap seçim sonuçları, Cizre seçim sonuçları, Güçlükonak seçim sonuçları, İdil seçim sonuçları, Silopi seçim sonuçları, Uludere seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

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d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
12.

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