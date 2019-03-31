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Şırnak seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Şırnak'ta ilk sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçim sonuçları belli oluyor, sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte Şırnak'taki ilk sonuçlar...

Şırnak seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Şırnak'ta ilk sonuçlar

Şırnak'tan sonuçlar gelmeye başladı. Şırnak'ta AK Parti ve HDP'nin adayları yarışıyor.

AK Parti - 61.46
HDP - 35.09

KUTLAMALAR YAPILDI

Şırnak Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açılmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP adayını geçtiği iddiasıyla kent merkezinde kutlamalar yapıldı.

Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı. Şırnak genelinde sandıkların yüzde 70'inin açılmasıyla ortaya çıkan sonuçta AK Parti'li Mehmet Yarka, HDP adayı Hişar Osal'a büyük fark attığı ileri sürüldü.

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