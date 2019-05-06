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Şırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Er Ercan Can (24), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Murat KİBRİTOĞLU- Kasım NARCI- Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA) - ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Er Ercan Can (24), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan Ercan Can'ın cenazesi, ilk olarak Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin annesi Hatice Can ile babası Abdullah Can güçlükle ayakta dururken, gözyaşı döktü. Yakınları, Can çiftini teskin etmeye çalıştı.
Evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aktepe Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, askerler, şehidin ailesi ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Hatice Can ile babası Abdullah Can buradaki törende de gözyaşı döktü. Şehit annesi Hatice Can, sağlık ekibi kontrolünde, sedyeye oturtularak törende bulundu.
Kılınan cenaze namazının ardından Ercan Can'ın cenazesi, götürüldüğü Bademli Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Şırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandıŞırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandıŞırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandıŞırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

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