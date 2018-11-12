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Şırnak şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta yürütülen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın (21) cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adnan AÇIKGÖZ-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - ŞIRNAK'ta yürütülen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın (21) cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin'e dün gece getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğan'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Şehidin cenazesi, bu sabah morgdan alınıp, konvoyla ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi'ne götürüldü. Bekar olan şehit Doğan'ın cenazesi, önce babaevine getirilerek, helallik istendi ardından Esenpınar İlkokulu’nun bahçesine götürüldü. Burada düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Milletvekilli Hacı Özcan, MHP'li milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, CHP'li milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ve şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. TABUTA SARILIP, AĞLADILAR Tören sırasında şehidin annesi Halime ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Güçlükle sakinleştirilen Halime ve Ahyan Doğan ile çocukları, yakınları tarafından tabutun başından alındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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