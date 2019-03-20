Şırnak şehidinin duygulandıran ’Kudüs’ paylaşımı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda EYP patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı "Kudüs" paylaşımı duygulandırdı.

Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen terör operasyonunda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında emrinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, sabah saat 05.30 sıralarında terör örgütü tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonrası şehit oldu.

Aslen Giresunlu olan ancak ailesi Ordu’da yaşayan, Bahittin ve Emine çiftinin 29 yaşındaki oğlu şehit Burçin Damcı’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı Kudüs paylaşımı duygulandırdı. Yaklaşık 2 yıl önce, İsrail’in, Kudüs’ü başkent olarak göstermesine tepki çekmek adına yaptığı ve “Devletler topla tüfekle yıkılmaz. Aralarındaki rabıta bağı çözülünce, herkes kendi başının derdine düşünce yıkılır. (Sultan Abdulhamit Han)" notunu düştüğü paylaşım duygulandırdı.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın ayrıca, görev yeri olan Şırnak için yaptığı heyecanlı paylaşım, vatan sevgisini gözler önüne sererken, onlarca da beğeni aldı.



