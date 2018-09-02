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Şırnak şehitleri için Aydın'da motosiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Geçen yıl helikopter kazasında şehit düşen Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesinin çağrısı üzerine bir grup motosikletli, şehitler anısına Söke'den İzmir'e tur düzenledi

Aydın'ın Söke ilçesinde toplanan bir grup motosikletli, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde geçen yıl yaşanan helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesinin çağrısı üzerine konvoy halinde İzmir'e gitti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan İzmir Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Cem Çaptuğ, İzmir'de yaşayan şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Sema Sığnak'ın, oğlunun da bir motosiklet tutkunu olduğunu belirterek kendilerine tur düzenleme önerisinde bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine Motosiklet Kulüpleri Birliği olarak organizasyon düzenlediklerini, İzmir, Aydın ve çevre illerden 500'e yakın motosikletlinin bir araya geldiğini kaydeden Çaptuğ, tur kapsamında, tüm şehitleri anma ve onlar için dua etme imkanı bulacaklarını belirtti.

Sığnak'ın abisi Orhan Sığnak da annesinin isteğini kırmayan motosikletlilere teşekkür etti.

Aynı kazada şehit olan Pilot Üsteğmen Emre Acar'ın babası Mümin Acar ise düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Duygularıma hakim olamıyorum. Tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da şehitleri rahmetle yad ettiklerini, onları anmak için düzenlenen bu organizasyona destek verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Söke Asri Mezarlığı'na geçen motorcular, şehit pilot Üsteğmen Emre Acar'ın mezarı başında dua etti.

Motosikletliler daha sonra İzmir Konak Meydanı'na doğru hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
asker motorcu şehit

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