Şırnak Şerafettin Elçi Havaliman'ında, 9 ayda 330 bin yolcu uçtu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet verirken, 2 bin 222 uçak iniş-kalkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi ile 2013 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. 2013 yılında Ankara ve İstanbul’a haftada 3 sefer yaparak 40 bin yolcu taşıyan havalimanında, artık 26 iniş-kalkış olmak üzere haftalık 52 uçuş yapılıyor. 2018’in ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet veren havalimanında 2 bin 222 uçak iniş ve kalkış yaptı. 2017’de 342 bin yolcuya hizmet veren havalimanında bu yıl sonunda yüzde 30 artış yaşanması bekleniyor ve yolcu sayısının da 450 bine ulaşması tahmin ediliyor. Ayrıca havalimanında bu yıl 28 ambulansın uçuşu gerçekleştirildi.

Suriye ve Irak sınırına yakın olması nedeniyle, özellikle Irak'lı yolcuların rağbet gösterdiği havalimanında yolcu biletleri 1 hafta içerisinde tükenirken, Şırnak ve ilçelerinde oturan vatandaşlarında ilgi gösterdiği uçak seferleri için bilet bulmanın zor olduğu belirtildi. Özellikle İstanbul'u görmek isteyen Iraklı yolcular, Irak’ın Zaho kentine 50 kilometre mesafedeki Şerafettin Havalimanı'na Habur Sınır Kapısı üzerinden ulaşım sağlarken, her gün artan yolcu yoğunluğundan dolayı havalimanı terminalinin yetersiz kaldığı belirtildi.