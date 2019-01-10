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Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasıyla ilgili korkunç iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 07:23 | Son Güncelleme

2017 yılında Şırnak'ta Cougar tipi helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 kahraman asker kazada şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan kaza ile ilgili CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasıyla ilgili korkunç iddia!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu'nda, 13 askerimizin şehit olduğu kaza gündeme geldi. Kalkıştan üç dakika sonra meydana gelen kazanın sebepleri arasında, tellere takılan ışıldak özellikli uyarı kürelerinin bulunmayışı da gösterildi. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'de hayati önem taşıyan uyarı kürelerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Vekili Orhan Kaldırım'a sordu. TEİAŞ'tan gelen yazılı yanıtta, 67 bin 600 kilometrelik enerji iletim hattında yaklaşık 100 bin ikaz küresi bulunduğu, ancak 180 bin küreye daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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YÜZDE 65 ORANINDA EKSİK

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, “Takılı olması gereken kürelerin yüzde 65'i eksik durumda. Bu askeri hava trafiğinin yanında, sivil hava trafiğini de olumsuz etkileyen, kaza ve can kaybı riskini arttıran bir durum. Pilotlara yüksek gerilim kablo hattı uyarısını gösteren yeni kürelerin henüz ARGE aşamasında olduğunu da öğreniyoruz. Kazalara tekrar sebebiyet vermemek için derhal bu eksiklik giderilmeli'' dedi.

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UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Yüksek gerilim hatlarına takılan renkli uyarı küreleri uçuş güvenliğine katkıda bulunuyor. Kürelerin fiyatı montaj dahil 50 dolar civarında. Alüminyumdan imal edilen, ışığı yansıtıcı özelliğe sahip olan bu küreler, helikopter pilotları tarafından gündüz kolaylıkla görülüyor. Sisli ve kapalı havalarda görülmesi zor olan yüksek gerilim hatları, bu toplar sayesinde çok daha kolay fark ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak TBMM şehit Aydoğan Aydın deniz yavuzyılmaz

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