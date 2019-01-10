Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasıyla ilgili korkunç iddia!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu'nda, 13 askerimizin şehit olduğu kaza gündeme geldi. Kalkıştan üç dakika sonra meydana gelen kazanın sebepleri arasında, tellere takılan ışıldak özellikli uyarı kürelerinin bulunmayışı da gösterildi. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'de hayati önem taşıyan uyarı kürelerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Vekili Orhan Kaldırım'a sordu. TEİAŞ'tan gelen yazılı yanıtta, 67 bin 600 kilometrelik enerji iletim hattında yaklaşık 100 bin ikaz küresi bulunduğu, ancak 180 bin küreye daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

YÜZDE 65 ORANINDA EKSİK



Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, “Takılı olması gereken kürelerin yüzde 65'i eksik durumda. Bu askeri hava trafiğinin yanında, sivil hava trafiğini de olumsuz etkileyen, kaza ve can kaybı riskini arttıran bir durum. Pilotlara yüksek gerilim kablo hattı uyarısını gösteren yeni kürelerin henüz ARGE aşamasında olduğunu da öğreniyoruz. Kazalara tekrar sebebiyet vermemek için derhal bu eksiklik giderilmeli'' dedi.