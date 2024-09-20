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  4. Şırnak’ta 140 gün sonra cesedi kuyuda bulundu! Başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış…

Şırnak’ta 140 gün sonra cesedi kuyuda bulundu! Başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış…

20.09.2024 17:28
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20.09.2024 17:28
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Şırnak’ta 140 gün önce yaşanan dehşetin izlerine bugün ulaşıldı. Mardinli, evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Demir’in (37) cansız bedenine su kuyusunda başı taşla ezilip, ayağından taşla bağlanmış halde bulundu. Dehşetin ortaya çıkmasının ardından yakınları gözyaşlarını tutamazken, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

25 Nisan'da, Mardin'in Midyat ilçesinde tekstil ile ilgilenen evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Demir'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bir ekip kurarak arama çalışmaları başlattı.

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Özel ekip, Demir'in son görüldüğü bölgeler ile iş yerinin çevrelerindeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.

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KAMERA KAYITLARINDA BAŞKA BİR ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, Demir'in son görüldüğü sokakta, bir aracın üzerindeki yansımadan başka bir aracın sokağa girdiği tespit edildi.

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Ekiplerin takibe aldığı ve Şırnak'ın İdil ilçesine gittiği belirlenen şüpheli aracın izini sürdü.

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Ailenin de şüphelendiği kişiler olan, Demir'in yakın arkadaşı Hamdullah Önen ile Ömer Demir'in de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Ömer Demir, sorgusunda İsmail Demir'i Hamdullah Önen'in öldürdüğünü ve daha sonra yaklaşık 40 dakika mesafede İdil ilçesinde bir kuyuya attığını itiraf etti.

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BAŞI TAŞLA EZİLMİŞ HALDE BULUNDU

12 Eylül'de olay yerinde yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltılan su kuyusunda, Demir'in başı taşla ezilmiş ve ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. İsmail Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

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YAKIN ARKADAŞI VE İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hamdullah Önen ve Ömer Demir adliyeye sevk edildi.
Hamdullah Önen ve Ömer Demir çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin Şırnak Midyat kuyu
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