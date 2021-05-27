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Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

27.05.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Besta ve Cudi Bölgesinde 29 Nisan’da başlatılan “Eren-13 Cudi-Bestler Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu kapsamda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama yapıldı.

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ÖRGÜTSEL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timlerin yaptığı aramada 2 piyade tüfeği, 10 şarjör, 3 el bombası, 1 lazermetre, 1 gizlenme ağı, 1 kamera ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Bölgede, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince arama ve tarama faaliyeti devam ederken, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar da imha edildi. (İHA)

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pkk Şırnak

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