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  4. Şırnak’ta 3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Şırnak’ta 3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

13.11.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yusuf Bilgeç (52), oğulları Şivan, Berguvan ve Kerem’i tek düğünle aynı gün evlendirdi. Düğüne katılan yüzlerce davetli, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti.

Şırnak’ta 3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Silopi’de özel bir tesiste yapılan düğünde 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı. Müzik eşliğinde halay çeken davetliler, Kerem (24)- Asya (20), Şivan (26)- Feride (20) ve Berguvan (25)- Elif (22) çifti ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Yan yana kurulan masalarda oturan gelin ve damatlar tek düğünle ortak sevinç yaşadı.

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Kardeşlerden Kerem Bilgeç, “Üç kardeşiz, birlikte evlendik. Muhteşem bir duygu. Mutluyuz” dedi. Gelen Asya Bilgeç ise, “Üçlü düğün yaptık. Çok mutluyuz. Umarım herkese nasip olur. Çok güzel duygular yaşadık bugün” diye konuştu.

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'ÇOCUKLARIM BİRLİKTE EVLENMEK İSTEDİ'

Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi.

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Bilgeç, “Üç çocuğumu birlikte evlendirdim. Çocuklarım ‘baba birlikte evlenmek istiyoruz’ deyince ben de onları beraber evlendirdim. Onları kırmadım. Huzurumuz ve neşemiz var” dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, takı töreninin ardından sona erdi.

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DHA

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