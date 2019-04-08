HABER

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 07:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Operasyonla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise 5 teröristin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, AT-4 tanksavar füzesi, RPG7 roketatar, 5 roketatar sevk fişeği, RPG anti personel roket mühimmatı, 2 RPG anti tank roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 A2 piyade tüfeği, 2 AKS-74U piyade tüfeği, 1 suikast tabancası, 18 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 2 frekans bulucu radyo, 12 EYP patlatmakta kullanılan uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 çeşitli ebatlarda pil, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı!

İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

Çamaşırların arasında asılı halde buldular! Rize'de tavuk kurtarma operasyonu

Çamaşırların arasında asılı halde buldular! Rize'de bir garip olay

Sakarya'da son dakika kaza haberi! Yolcu otobüsü devrildi

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

MHP'li başkanın aracını takip edip seyir halinde kurşun yağdırdılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

60 metrelik uçurumdan yuvarlandılar! Arkadaşı öldü, kendisi araçtan çıkıp yardım aradı!

60 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.