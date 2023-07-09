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  4. Şırnak'ta ağaca asılı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu!

Şırnak'ta ağaca asılı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu!

09.07.2023 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 30 yaşındaki kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait olduğu belirlendi.

Şırnak'ta ağaca asılı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi. Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Şırnak ceset

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