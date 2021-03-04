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Şırnak'ta Askeri araç devrildi!

04.03.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta Askeri araç devrildi!

Şırnak'ta askeri araç devrildi. Yaralıların olduğu duyurulan Şırnak askeri araç kazasında korku dolu anlar yaşandı. Askerlerin yakınları ise iyi haberlerini almayı bekliyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinde bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak için Şırnak Askeri araç kazası hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, Şırnak'ta devrilen Askeri araç hakkında detaylar!

Şırnak'ta askeri araç devrildi. Bugün Bitlis'ten gelen acı haberin ardından, akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaralılar olduğu bilinen araçta, Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki askerlerin durumu merak ediliyor. İşte, detaylar!

Şırnakta askeri araç devrildi!

Akşam saatlerinde Şırnak’tan gelen askeri aracın devrilmesi haberi ile korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Şırnak – Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun kaygan olması ve olumsuz hava koşulları nedeni ile askeri araç şarampole devrildi.

Askeri araçta bulunan 11 asker Şırnak ve Cizre devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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