Şırnak'ta askeri araç devrildi. Bugün Bitlis'ten gelen acı haberin ardından, akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaralılar olduğu bilinen araçta, Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki askerlerin durumu merak ediliyor. İşte, detaylar!

Şırnakta askeri araç devrildi!

Akşam saatlerinde Şırnak’tan gelen askeri aracın devrilmesi haberi ile korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Şırnak – Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun kaygan olması ve olumsuz hava koşulları nedeni ile askeri araç şarampole devrildi.

Askeri araçta bulunan 11 asker Şırnak ve Cizre devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



