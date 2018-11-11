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Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 02:03 | Son Güncelleme

Şırnak'ta, askeri bölgelere uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağlanmış 8 adet maket uçağın düştüğü belirtildi. Patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği model uçakların düştükten sonra patlamadığı aktarıldı.

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Şırnak'ta, askeri bölgelere üzerinde kamara tertibatının olduğu uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağlanmış 8 adet maket uçak düştü.

ASKERİ BÖLGELERİ HEDEF ALDILAR

Edinilen bilgiye göre, el yapımı planör tipi maket uçaklardan Şırnak Valiliği giriş merdivenlerine 1 adet, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına 2 adet, Kayatepe Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesinin 1 kilometre güney batısına 1 adet, Kostok Vadisi’ne 1 adet ve Şenoba Tugay Komutanlığına bağlı Hamittepe Üs Bölgesine 1 adet düştü.

ÇİVİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PATLAYICI BAĞLAMIŞLAR

Maket uçakların uzman ekiplerce yapılan ön incelemede planör tipi gövdesi strafordan yapılmış ve piyasadan temin edilebilen şekilde el yapımı olduğu, model uçakların üzerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar bulunduğu ve bazı patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği belirtildi. Model uçakların üzerinde kamara tertibatının olduğu ve her uçağın ayrı ayrı komuta edildiği ve model uçakların düştükten sonra patlamadığı aktarıldı. (İHA)

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şırnak eyp maket uçak el yapımı patlayıcı

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