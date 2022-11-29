MUĞLA'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM! 29 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Muğla'da hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bazı kişiler arama motorlarında deprem mi oldu sorgulaması yaparken bazı vatandaşlar da son dakika deprem araması yapıyor. İşte 29 Kasım 2022 Salı günü Kandilli ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması...

MUĞLA'DA DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla Ula'da saat 07.22 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ (29 KASIM 2022 SALI)

2022.11.29 05:50:56 37.5987 26.8450 6.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.29 05:45:29 37.5648 42.4568 5.0 -.- 3.2 3.1 SIRNAK (SIRNAK) İlksel

2022.11.29 05:40:07 38.2368 24.2352 4.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.29 05:10:36 39.1210 41.0627 2.8 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.11.29 05:07:06 40.8413 30.9867 12.0 -.- 1.1 -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 04:10:46 40.8128 30.9605 4.4 -.- 1.1 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 04:06:31 38.3362 26.6663 8.0 -.- 1.2 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel

2022.11.29 04:05:58 36.3312 28.7612 6.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.29 03:35:20 36.9385 27.5808 6.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.29 03:26:03 39.5278 44.2218 13.3 -.- 1.7 -.- KARABURUN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.11.29 03:22:34 41.2058 44.0148 15.9 -.- 2.0 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.29 02:47:19 36.0432 32.5468 12.9 -.- 1.8 -.- GAZIPASA-ANTALYA ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.29 02:38:55 38.2482 24.1993 2.4 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.29 02:14:54 38.4873 39.3162 7.8 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.11.29 02:06:27 38.4907 39.2125 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2022.11.29 02:04:30 38.4695 39.2253 3.6 -.- 3.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.11.29 01:54:14 38.4928 39.4148 5.4 -.- 1.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2022.11.29 01:52:42 38.4767 39.2180 2.0 -.- 1.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.11.29 01:31:01 39.5362 25.9657 5.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.29 01:30:16 40.7968 30.9633 4.6 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 01:21:39 40.6970 30.6685 11.2 -.- 1.3 -.- HARUNUSTA-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.11.29 01:13:15 37.0465 35.7657 19.8 -.- 1.6 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.11.29 01:09:50 40.8120 31.0072 5.6 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 01:09:02 37.2873 27.9743 3.0 -.- 1.1 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.11.29 01:06:20 40.7927 31.0188 11.5 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 00:53:29 40.6843 30.3943 17.3 -.- 1.1 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2022.11.29 00:49:51 40.7020 31.0303 14.7 -.- 1.2 -.- GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.29 00:49:38 37.0885 28.3970 5.8 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.29 00:36:51 40.8223 31.0365 5.0 -.- 1.4 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2022.11.29 00:30:24 36.5782 36.2422 11.0 -.- 1.1 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2022.11.29 00:13:10 37.3582 42.4405 19.2 -.- 1.8 -.- DEDELER-SILOPI (SIRNAK) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

