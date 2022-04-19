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  4. Kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunmuştu! Diril çifti davasında yeni gelişme

Kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunmuştu! Diril çifti davasında yeni gelişme

19.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020 yılında kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril (65) ile hala aranan Hürmüz Diril (71) çiftiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, suçlamaları reddeden sanıklardan daha önce soruşturma kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan Apro Diril’in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020’de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart'ta Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril’e ise ulaşamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan çiftin akrabası Apro Diril ve İ.Y. Beytüşşebap’tan SEGBİS ile bağlanırken, B.Ö. ise salonda hazır bulundu.

Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Apro Diril'in yeniden tutuklanmasına, diğer 2 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, delillerin toplanması için duruşmayı haziran ayına erteledi.

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'TUTUKLAMA KAMU VİCDANI ADINA GEREKLİ BİR ŞEYDİ'

Diril ailesinin avukatı Nihat Öner, dosyayı incelediklerinde bazı eksiklikler gördüklerini ifade ederek, "Telefon görüşmeleri ile ilgili sanıkların birbirleri ile ve başkaları ile görüşmeleri dosyada vardı ama içerikleri yoktu. Bu içeriklerin getirilmesini istiyoruz. Bununla beraber suçun biraz daha açığa çıkacağını düşünüyoruz. Mahkemeye telefon görüşmelerinin dosyaya konulmasını talep ettik. Onlar da taleplerimizi kabul etti. Özellikle telefon dinlemeleri ile ilgili HTS raporlarının çıkarılması, sanıkların kendi aralarında görüşmelerinin tekrar getirilmesine karar verdi. Ayrıca mevcut delil durumuna göre de Apro Diril'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer delillerin gelmesi ile adaletin yerini bulacağını ve suçun ulaştığı diğer sanıklarında tutuklanacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan iyi bir şey oldu. En azından biraz daha adaletin var olduğunu gördük. Çünkü hep kuşkularımız vardı. Sorgulayan, soran bir heyet vardı. Apro Diril'in tutuklanması, adalet duygusunun zedelenmemesi ve kamu vicdanı adına gerekli bir şeydi. Mahkemede bunu tatbik etti. Biz bu konuda mutluyuz" dedi.

(DHA)

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