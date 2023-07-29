HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'ta eşi görülmemiş düğün! Para ve altınların miktarını duyanlar inanamadı: 1 ton et, binlerce davetli...

Şırnak'ta eşi görülmemiş düğün! Para ve altınların miktarını duyanlar inanamadı: 1 ton et, binlerce davetli...

29.07.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı düğünde 40 koyun kesildi. Düğünde çifte 1,5 milyon TL para ve 1 kilo altın takıldı. 3 gün süren aşiret düğününde 1 ton et tüketildi.

Şırnak'ta eşi görülmemiş düğün! Para ve altınların miktarını duyanlar inanamadı: 1 ton et, binlerce davetli...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde eşi görülmemiş bir aşiret düğünü gerçekleştirildi.

AW945702_03

DAVETLİLER İÇİN 1 TON ET HAZIRLANDI...

Davetliler için 1 ton et hazırlanırken, ayrıca 40 koyun kesildi. Jirki aşireti mensubu Fikret Öter’in oğlu Serdar ile Leyla Varol çifti dünya evine girdi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.

AW945702_05

3 GÜN SÜREN DÜĞÜNDE ÇİFTE MİLYONLARCA LİRA TAKILDI!

Ev sahiplerinden Mehmet Salih Öter, 3 gün süren düğüne binlerce insanın huzur içinde halaylar çektiğini söyledi.

AW945702_04

Yıllardır terör yüzünden burada gönüllerince düğün yapamadıklarını belirten Öter, "Çok şükür şimdi gönlümüzce düğünlerimizi yapıyoruz. Fikret Öter’in oğlunun düğünü bu gün herkesin düğününe giden tanıdık bir sima olduğu için her yerden misafirlerimiz geldi. Köylüler 40 koyun kesti. Kendisi de 1 ton et hazırladı. Binlerce insan burada farklı aşiretlere mensup bireyler huzur içinde halaylar çekti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'daki yangın 3 gündür devam ediyor!Bolu'daki yangın 3 gündür devam ediyor!
Adnan Oktar cezaevinden tehdit yağdırıyor!Adnan Oktar cezaevinden tehdit yağdırıyor!
Bu nasıl vicdan? 16 köpek ölüme terk edildi!Bu nasıl vicdan? 16 köpek ölüme terk edildi!
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Beytüşşebap düğün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.