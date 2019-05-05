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Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının öğrenci servisinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Olay, Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri piknik alanına bırakan 73 D 2001 plakalı servis aracı daha sonra aynı güzergahı kullanarak döndüğü sırada terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ VE 13 YAŞINDAKİ KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan servis şoförü Servet Bilen (23) ve kardeşi Diyar Bilen (13), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, operasyon başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Silopi patlama eyp öğrenci servisi

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