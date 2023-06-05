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Şırnak'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı!

05.06.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta güvenlik korucusu aracında silahlı saldırıya uğradı. Cizre ilçesinde meydana gelen saldırıda güvenlik korucusu Mustafa Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak güvenlik korucusu

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