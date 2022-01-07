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  4. Şırnak'ta ilginç görüntü! 50 metrelik şelale dondu

Şırnak'ta ilginç görüntü! 50 metrelik şelale dondu

07.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle doğu illerinde etkili olan soğuk havalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de Şırnak’ta yaşandı. Kentte aşırı soğukların etkisini sürdürmesiyle 50 metre yüksekliğindeki şelale dondu. Dev şelalede metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluştu.

Şırnak'ta ilginç görüntü! 50 metrelik şelale dondu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere ve Taşarasındaki Komato bölgesindeki şelaleler aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Metrelerce uzunluğunda oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

İlçe merkezine 20 kilo metre uzaklıkta bulunan şelale, havaların soğumasıyla beraber buz kesildi. Dere yatağı ise buz pistine döndü. Yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlayan şelale, kış aylarında fotoğrafçıları ağırlıyor. Kartpostallık görüntüler oluşturan şelale, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. İhlas Haber Ajansı muhabirinin objektifine yansıyan görüntüler, donmuş şelalenin güzelliğini gözler önüne serdi.

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(İHA)

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