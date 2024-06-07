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Şırnak'ta kaçak elektrik operasyonu! Müezzin cami hoparlöründen öyle bir şey söyledi ki...

07.06.2024 10:46
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Dicle Elektrik, Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığını belirledi. Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Açma köyüne giden Dicle Elektrik ekipleri hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Köye giden ekiplerin yolu kesilip köye girişleri engellenmeye çalışıldı. Ayrıca köydeki müezzin, ekiplerin kaçak elektrik kullananları tespit çalışmalarını baltalamak için cami hoparlöründen "kapınızı açmayın" uyarısında bulundu.

Güneydoğu bölgesine elektrik sağlayan Dicle Elektrik Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzde 85 oranında kaçak kullanım yapıldığını tespit etti. Sayaç kontrolü için bölgeye hareket eden görevli ekibin karşılaştığı manzara adeta şaşkına çevirdi.

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Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekipleri, dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine bağlı Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi. Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN "KAPINIZI AÇMAYIN" UYARISI

Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Yaşanan gerilimin tırmanmaması için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı. Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

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Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi’ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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