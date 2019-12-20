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Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı. Şırnak'taki operasyona 1260, Hakkari'deki operasyona 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ALLAH ayağınıza taş değirmesin gebertin ne kadar pkk ve yandaşı varsa
KANDIL DEKI KÖPEKLERI BITIRMEDEN BU KIRAN FILM SERISI RECEP IVEDIK SERISI GIBI GIDER...
Allah kolaylık versin. Askerimizi polisimizi koru Yarabbi
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